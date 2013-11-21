Все 396 жителей деревни Пыхани в Гомельской области подозреваются в систематических поджогах сена друг у друга

Новости Беларуси. 10 возгораний за полтора месяца. И все на одной улице. В деревне Пыхань Ветковского района появилась аномальная зона - так ее назвали жители из-за частых пожаров. Здесь регулярно горят стога сена и соломы. В самой деревне версии происходящего самые разные: от мистических до банально-бытовых. Правоохранители пока в оценках придерживаются сдержанной позиции. С места повышенной пожарной опасности материал Александра Добрияна.

Улица Октябрьская в деревне Пыхань, пожалуй, самое аномальное место Ветковского района: пожарные наряды выезжали по этому адресу 10 раз. Из-за постоянных возгораний местные жители чувствуют себя, как на пороховой бочке.

Пожары происходят по графику. Горит сено по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям с семи вечера до полуночи.

Михаил Кузьмич за эти полтора месяца пережил два пожара. Шесть возов сена - целое лето работы, в прямом смысле слова, пошло прахом.

Михаил Кондратенко:

И сами не знаем, за что. Если б с кем ругались или бильсь. Не знаю, за что нас палють. Сам сижу вот на скамеечке ночами сторожу. Все стережом и не знаем, кто следующий гореть будет.

Сторожат соседи и вместе, и по очереди. Милиция почти что прописалась в местных стогах. Ночей, проведённых в засаде, без счёта. Но всё безрезультатно.

Виктору Сергеевичу не до смеха. После трёх пожаров, а это печальный рекорд деревни, у него совсем не осталось кормов на зиму. В хозяйстве две коровы. Так и в колдунов поверить не долго. А тут ещё и соседи получают странные письма.

Мистических настроений сельчан в милиции не разделяют. Под подозрением все 396 жителей Пыхани. С выводами оперативники пока не спешат.

Александр Церибко, начальник Ветковского РОВД:

Сказать, что все возгорания взаимосвязаны, на данном этапе мы не можем. По всем возгораниям назначена пожаро-технические экспертизы.

Кстати, всё повреждённое имущество было застраховано. Но если экспертиза не найдёт следов поджогов и окажется, что 10 пожаров за полтора месяца - это, действительно, мистическое совпадение, то никаких компенсаций не будет. Правда, жители Пыхани сейчас думают больше не об этом, а о том как бы поскорее начать снова спать спокойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Добриян. Виталий Распопов. Телекомпания СТВ. Гомельская область.