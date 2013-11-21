Новости Турции. В Анкаре полицейские предотвратили покушение на премьер-министра Турции. Неизвестный пытался проникнуть на территорию режимного объекта. По некоторым сведениям, на его теле было закреплено взрывное устройство.

Охранники сделали три предупредительных выстрела в воздух, после чего открыли огонь на поражение. Злоумышленник был ранен и сейчас находится в больнице. Территория резиденции оцеплена.

Не исключено, что речь идет о террористе-смертнике. По данному факту начато расследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.