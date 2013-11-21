Прямой эфир

В Анкаре полицейские предотвратили покушение на премьер-министра Турции

21 ноября 2013 13:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Турции. В Анкаре полицейские предотвратили покушение на премьер-министра Турции. Неизвестный пытался проникнуть на территорию режимного объекта. По некоторым сведениям, на его теле было закреплено взрывное устройство.

Охранники сделали три предупредительных выстрела в воздух, после чего открыли огонь на поражение. Злоумышленник был ранен и сейчас находится в больнице. Территория резиденции оцеплена.

Не исключено, что речь идет о террористе-смертнике. По данному факту начато расследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Покушение

Другие новости рубрики

Все новости
100 тысяч долларов нашёл в реке британец и передал их полиции
21 ноября 2013 12:05

100 тысяч долларов нашёл в реке британец и передал их полиции

В Китае ребёнок ожил во время траурной церемонии
21 ноября 2013 10:46

В Китае ребёнок ожил во время траурной церемонии

6 тонн соломы на сумму 5 млн рублей уничтожено огнем в Чашникском районе
21 ноября 2013 07:29

6 тонн соломы на сумму 5 млн рублей уничтожено огнем в Чашникском районе