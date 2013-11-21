100 тысяч долларов нашёл в реке британец и передал их полиции

Новости Великобритании. Житель города Сполдинг выгуливал собаку, когда заметил банкноты, плывущие по реке. Мужчина сразу же сообщил о находке полиции.

Деньги выловили, упаковали в пакеты и отправили в участок. Следователям предстоит выяснить, каким образом крупная сумма – почти 100 тысяч долларов – оказалась в водоёме.

Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что деньги были добыты незаконным путём: некоторые купюры выглядят так, будто их пытались сжечь.

Стив Халл, следователь:

Мы считаем, что эти деньги связаны с криминалом. Это позволяет нам на легальной основе задержать эти средства. И теперь мы обязаны закончить расследование в течение полугода – именно столько отводится нам по закону.

Напомним, несколько месяцев назад по нелепой случайности белорус лишился 110 миллионов рублей. Эта история могла бы стать сюжетом для детективного романа. Место действия – продуктовый магазин областного центра. Сюда по дороге в банк приходит пенсионер с крупной суммой в пакете. Он оставляет пакет с валютой в камере хранения и отправляется гулять по торговым рядам. И ещё одна деталь. Деньги мужчина «прикрыл» двумя пакетами молока.

Когда пенсионер, купив всё необходимое, подходит к своей ячейке, оказывается, что она пуста. При просмотре видеозаписей с камер наблюдения правоохранители выясняют, что в соседней ячейке другой мужчина оставляет такой же пакет. Более того, сверху лежат два пакета молока. Стало быть, мужчина просто перепутал ячейки и стал обладателем 110 миллионов белорусских рублей. Новоиспечённого «миллионера» правоохранительные органы искали недолго. 45-летний гомельчанин сам принёс в милицию Br110 млн, найденные в камере хранения. Мужчина рассказал, что, обнаружив среди покупок деньги, растерялся и не знал куда обратиться (смотрите видео).