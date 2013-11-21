В Китае ребёнок ожил во время траурной церемонии

Новости Китая. Согласно заключению медперсонала одной из больниц китайской провинции Аньхой, ребёнок скончался.

У малыша зафиксирован врожденный порок дыхательной системы. С самого рождения мальчик – ему всего месяц – находился в критическом состоянии. Как сообщают местные СМИ, родители согласились прекратить курс лечения по рекомендации врачей, получили свидетельство о смерти и организовали похороны.

Перед кремацией малыш неожиданно заплакал. Из крематория ожившего ребёнка доставили в медучреждение. Сейчас врачи вновь борются за его жизнь.

Два сотрудника больницы, которые дежурили в день «смерти» малыша, признаны ответственными за инцидент и уже уволены. Проводится расследование.

Напомним, в 2010-м году в Колумбии женщина ожила перед погребением. И работники похоронного бюро в городе Кали, и родственники 45-летней «воскресшей» в шоке. А медикам, которые днём ранее выписали свидетельство о её смерти, пришлось оправдываться. По их мнению, они столкнулись с «синдромом Лазаря». Этот феномен назван в память библейского персонажа, который воскрес из мёртвых. Всего в мире зафиксировано около четырёх десятков подобных случаев.