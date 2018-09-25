Тройное ДТП на Кальварийской: столкнулись два автобуса и троллейбус

Новости Беларуси. Необычная авария произошла около половины третьего. Автобусы двигались по Кальварийской со стороны Ольшевского в направлении Гусовского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Два автобуса остановились, чтобы высадить пассажиров, следом к остановке подъехал троллейбус. Вероятно, его водитель отвлёкся. В итоге - удар и тройное ДТП. В результате аварии пострадала одна женщина, у нее небольшой ушиб. Всем пассажирам наземного транспорта пришлось воспользоваться метро. Но многие задержались на остановке, чтобы снять аварию на свои мобильные телефоны.