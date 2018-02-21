Пункт пропуска «Невель» на белорусско-украинской границе временно не работает

Новости Беларуси. Граждане и транспортные средства временно не могут попасть на территорию Украины через белорусский пункт пропуска «Невель».

Это связано с техническими проблемами, возникшими в украинских коллег – прокомментировали ситуацию в Государственном пограничном комитете Беларуси. Рекомендация одна: учитывать эту информацию при планировании путешествия в соседнюю страну и использовать пункты пропуска, которые сейчас работают.