Прямой эфир

Пункт пропуска «Невель» на белорусско-украинской границе временно не работает

21 февраля 2018 10:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Граждане и транспортные средства временно не могут попасть на территорию Украины через белорусский пункт пропуска «Невель».  

Пункт пропуска «Невель» на белорусско-украинской границе временно не работает-1

  

Это связано с техническими проблемами, возникшими в украинских коллег – прокомментировали ситуацию в Государственном пограничном комитете Беларуси. Рекомендация одна: учитывать эту информацию при планировании путешествия в соседнюю страну и использовать пункты пропуска, которые сейчас работают.  

# происшествия # Беларусь-Украина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
За незаконное перемещение валюты через границу белорус оштрафован на 500 базовых и лишился более 20 тысяч долларов
21 февраля 2018 09:56

За незаконное перемещение валюты через границу белорус оштрафован на 500 базовых и лишился более 20 тысяч долларов

В Новополоцке далматинец укусил 8-месячного мальчика за голову
21 февраля 2018 08:17

В Новополоцке далматинец укусил 8-месячного мальчика за голову

Пожар в квартире на Притыцкого начался из-за старого холодильника
20 февраля 2018 20:01

Пожар в квартире на Притыцкого начался из-за старого холодильника