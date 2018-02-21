Жизни ребёнка ничего не угрожает: в Новополоцке домашняя собака укусила 8-месячного мальчика за голову

Новости Беларуси. Домашний пес покусал 8-месячного ребенка за голову. Это произошло в Новополоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодая мама вместе с сыном были в гостях у бабушки. Все находились на кухне, когда собака породы далмацинец, принадлежащая хозяйке, неожиданно укусила мальчика. Первую помощь ему оказали в Новополоцке, потом перевезли в Витебскую больницу.

Светлана Сахарова, официальный представитель Сладчака комитета по Витебской области:

В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает. Семья не находится в социально опасном положении и положительно характеризуется. Собака имеет специальное разрешение и необходимые прививки. Документы об этом изъяты следователем и помещены в документ проверки.