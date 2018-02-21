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Жизни ребёнка ничего не угрожает: в Новополоцке домашняя собака укусила 8-месячного мальчика за голову

21 февраля 2018 11:57
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Новости Беларуси. Домашний пес покусал 8-месячного ребенка за голову. Это произошло в Новополоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Молодая мама вместе с сыном были в гостях у бабушки. Все находились на кухне, когда собака породы далмацинец, принадлежащая хозяйке, неожиданно укусила мальчика. Первую помощь ему оказали в Новополоцке, потом перевезли в Витебскую больницу.  

Жизни ребёнка ничего не угрожает: в Новополоцке домашняя собака укусила 8-месячного мальчика за голову-1

  

Светлана Сахарова, официальный представитель Сладчака комитета по Витебской области:  
В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает. Семья не находится в социально опасном положении и положительно характеризуется. Собака имеет специальное разрешение и необходимые прививки. Документы об этом изъяты следователем и помещены в документ проверки.  

Жизни ребёнка ничего не угрожает: в Новополоцке домашняя собака укусила 8-месячного мальчика за голову-4

  

Сейчас по факту проводиться проверка. На момент происшествия родственники были трезвые.  

# происшествия # Фотофакт # Нападение # Светлана Сахарова

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