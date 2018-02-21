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За незаконное перемещение валюты через границу белорус оштрафован на 500 базовых и лишился более 20 тысяч долларов

21 февраля 2018 09:56
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Новости Беларуси. Незаконное перемещение денег через границу повлекло их конфискацию, штраф и уголовную ответственность.  

Как сообщает Гродненская региональная таможня, белорус ехал из Литвы через пункт пропуска «Привалка» на автомобиле Mercedes-Benz.  

25-летний мужчина для прохождения границы выбрал «зеленый коридор». Но во время таможенного контроля было установлено, что водитель перемещал деньги общей суммой более чем 30 тысяч долларов – это почти в три раза превышает допустимую сумму, которая разрешена законодательством ЕАЭС к перемещению без декларирования.  

За незаконное перемещение валюты через границу белорус оштрафован на 500 базовых и лишился более 20 тысяч долларов-1

Фото: grt.customs.gov.by  

Возбуждено уголовное дело.  

Суд Гродненского района вынес приговор, согласно которому, за контрабанду крупной суммы денежных средств мужчина должен заплатить штраф в размере 500 базовых. Денежные средства в части превышения (около 20 тысяч долларов) были конфискованы.  

В начале января в Беларусь пытались незаконно ввезти швейцарские часы и сумку Chanel за 4 тысячи евро – здесь подробнее.  

# происшествия # Государственная граница Беларуси # Фотофакт

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