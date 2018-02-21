За незаконное перемещение валюты через границу белорус оштрафован на 500 базовых и лишился более 20 тысяч долларов

Новости Беларуси. Незаконное перемещение денег через границу повлекло их конфискацию, штраф и уголовную ответственность.
Как сообщает Гродненская региональная таможня, белорус ехал из Литвы через пункт пропуска «Привалка» на автомобиле Mercedes-Benz.
25-летний мужчина для прохождения границы выбрал «зеленый коридор». Но во время таможенного контроля было установлено, что водитель перемещал деньги общей суммой более чем 30 тысяч долларов – это почти в три раза превышает допустимую сумму, которая разрешена законодательством ЕАЭС к перемещению без декларирования.