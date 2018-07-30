Возле деревни Околица водитель выехал на встречку: два человека погибли

Новости Беларуси. Не справился с управлением. Вблизи деревни Околица столкнулись два автомобиля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По предварительной версии один из водителей - 52-летний мужчина выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с легковушкой. В результате происшествия 72-летний водитель встречного авто скончался на месте, а его пассажирка – в автомобиле скорой помощи. Вероятный виновник аварии – также в больнице. Причины ДТП устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.