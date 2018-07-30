Шокирующее видео: в Минске из авто выбросили собаку

Новости Беларуси. Друг оказался ненужным? В Минске из автомобиля на проезжую часть выбросили собаку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это произошло в районе перекрёстка улиц Янки Мавра и Пономаренко. Случившееся запечатлел авторегистратор машины, которая ехала следом. Всё случилось в считанные секунды.