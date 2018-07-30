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Шокирующее видео: в Минске из авто выбросили собаку

30 июля 2018 17:30
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Новости Беларуси. Друг оказался ненужным? В Минске из автомобиля на проезжую часть выбросили собаку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Шокирующее видео: в Минске из авто выбросили собаку-1

Это произошло в районе перекрёстка улиц Янки Мавра и Пономаренко. Случившееся запечатлел авторегистратор машины, которая ехала следом. Всё случилось в считанные секунды.

Шокирующее видео: в Минске из авто выбросили собаку-4

Неожиданно задняя дверь автомобиля открылась – и пёс вылетел на дорогу. Загорелся зелёный свет и автомобиль тронулся с места, а собака осталась на асфальте, растеряно бегая прямо по дороге.

# Домашние животные # происшествия # Фотофакт

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