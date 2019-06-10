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В Жодино мужчина похитил деньги у отца своей знакомой

10 июня 2019 12:39
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Новости Беларуси. В Жодино менее месяца назад освобождённый из мест лишения свободы местный житель похитил деньги у отца своей знакомой.  

Как сообщает УВД Минского облисполкома, к правоохранителям обратился житель Жодино, который заявил о пропаже из квартиры 1,3 тысячи долларов.  

Сотрудники милиции выяснили, что подозреваемым является 33-летний мужчина. Злоумышленник был в гостях у своей знакомой, когда увидел в барсетке её отца 1,7 тысячи долларов. 400 долларов фигурант оставил, надеясь выиграть время, а остальное забрал.  

К моменту задержания мужчина успел потратить часть похищенных средств на напитки и развлечения.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Отмечается, что подозреваемый вышел из мест лишения свободы в середине мая.  

Зимой 2019 года в Гродно водитель такси украл 10 тысяч рублей у своего нанимателя.  

ИП забыл забрать деньги из бардачка – подробности здесь.  

# Кража # происшествия

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