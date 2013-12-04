Возгорание на территории стройорганизации в Гомеле. Погиб рабочий

Новости Беларуси. Возгорание в слесарном цеху Гомельского ОАО «Строительный трест №14» произошло вчера вечером. Сотрудники МЧС, прибывшие на место, установили, что пожар вспыхнул в комнате для приёма пищи.

В помещении обнаружили 53-летнего электросварщика, который находился в бессознательном состоянии. Вскоре мужчина скончался. Причиной возгорания мог стать электроприбор, который был включён и находился на кресле.

Ещё одно ЧП на белорусском предприятии произошло сегодня. В Столбцовском районе горело здание деревообрабатывающего цеха 1968 года постройки (смотрите видео). Пожаром уничтожено внутренне помещение, оборудование и пиломатериалы. Спасателями установлено, что старое здание не было оборудовано средствами пожаротушения. В результате происшествия никто не пострадал. Причины и материальный ущерб – устанавливаются.