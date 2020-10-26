На улице Мястровской горело строящееся здание

Новости Беларуси. На стройке крупного жилого комплекса на улице Мястровской днем 26 октября произошел пожар, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Загорание произошло в офисной части на первом этаже шестиэтажки. Площадь возгорания – всего около двух квадратных метров.