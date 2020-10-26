Прямой эфир

На улице Мястровской горело строящееся здание

26 октября 2020 14:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На стройке крупного жилого комплекса на улице Мястровской днем 26 октября произошел пожар, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На улице Мястровской горело строящееся здание-1

На улице Мястровской горело строящееся здание-3

Загорание произошло в офисной части на первом этаже шестиэтажки. Площадь возгорания – всего около двух квадратных метров.

На улице Мястровской горело строящееся здание-6

На улице Мястровской горело строящееся здание-8

Пожар потушили сотрудники МЧС. Пострадавших нет. Причина выясняется.

# Пожар # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Верхнедвинском районе супруги выпили неизвестную жидкость и отравились
26 октября 2020 13:04

В Верхнедвинском районе супруги выпили неизвестную жидкость и отравились

Неизвестные закрепили проволоку над рельсами на железнодорожных путях
26 октября 2020 12:57

Неизвестные закрепили проволоку над рельсами на железнодорожных путях

Водитель выехал на встречку. В ДТП в Дятловском районе погибли две женщины
26 октября 2020 08:06

Водитель выехал на встречку. В ДТП в Дятловском районе погибли две женщины