На заводе в Слониме произошёл выхлоп газообразного аммиака

Новости Беларуси. Авария в производственном цеху филиала маслосыродельного завода в Слониме произошла вчера вечером. Как выяснилось, из-за скачка напряжения электроэнергии произошла остановка компрессора и выхлоп газообразного аммиака.

Вадим Зайцев, начальник отдела государственной системы предупреждения и ликвидации Чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Гродненского областного Управления МЧС:

По прибытию наших подразделений была организована водяная завеса. Персонал предприятия заблаговременно был эвакуирован. Кроме того наши подразделения в средствах защиты провели разведку с целью обнаружения пострадавших. Пострадавших не было. Облако аммиака не вышло за пределы самого цеха. Было организовано проветривание, повторные замеры. В течении 40 минут инцидент был ликвидирован.

Нештатная химическая служба Слонимского подразделения МЧС при помощи газоанализатора произвели замеры концентрации паров аммиака в компрессорной производственного цеха. В 21.29 концентрация оставляла – 240 мг/м.куб, в 21.50 – 105 мг/м.куб, в 22.10 – 43 мг/м.куб. При этом предельно допустимая концентрация – 20 мг/м.куб. В 22.28 были выполнены контрольные замеры содержания паров аммиака – концентрация паров аммиака не превысила допустимую. Фактов загрязнения продукции аммиаком не установлено.



К счастью, в результате ЧП на предприятии никто не пострадал.

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