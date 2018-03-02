Возбуждено пять уголовных дел: пресечён канал поставки наркотиков из России

Новости Беларуси. Белорусские пограничники пресекли канал поставки наркотиков из России.

Как сообщает Госпогранкомитет, 1 марта были задержаны два белоруса. Один – распространитель наркотических средств, а второй – поставщик. При расследовании выяснилось, что житель Мозыря доставил наркотик из Москвы. В дальнейшем он планировал продать его в Беларуси.