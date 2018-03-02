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Возбуждено пять уголовных дел: пресечён канал поставки наркотиков из России

02 марта 2018 12:05
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Новости Беларуси. Белорусские пограничники пресекли канал поставки наркотиков из России.  

Как сообщает Госпогранкомитет, 1 марта были задержаны два белоруса. Один – распространитель наркотических средств, а второй – поставщик. При расследовании выяснилось, что житель Мозыря доставил наркотик из Москвы. В дальнейшем он планировал продать его в Беларуси.  

Возбуждено пять уголовных дел: пресечён канал поставки наркотиков из России-1

Фото: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь  

По местам проживания и в транспортных средствах задержанных было найдено и изъято около 50 граммов вещества растительного происхождения. Экспертиза показала, что вещество является гашишем.  

Возбуждено пять уголовных дел: пресечён канал поставки наркотиков из России-4

Фото: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь  

В отношении подозреваемых возбуждено пять уголовных дел. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить всех участников преступной деятельности.  

Зимой 2018 года на белорусской границе задержали гражданина Украины.

Мужчина пытался незаконно ввезти наркотики – здесь подробнее.  

# происшествия # Наркотики # Фотофакт

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