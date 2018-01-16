На белорусской границе за попытку незаконного ввоза наркотиков задержали гражданина Украины

Новости Беларуси. Белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз марихуаны в страну.

По информации Государственного таможенного комитета Беларуси, украинец ехал на автомобиле Toyota RAV4 через пограничный пункт «Новая Гута». Во время таможенного досмотра служебная собака дала понять, что в машине могут находиться наркотики.

В салоне автомобиля обнаружили металлическую ёмкость с высушенным веществом. Мужчина сказал, что это почечуйная трава, которая используется в лекарственных целях. Согласно заключению эксперта ГКСЭ по Гомельской области, в банке находились 12 грамм марихуаны.