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На белорусской границе за попытку незаконного ввоза наркотиков задержали гражданина Украины

16 января 2018 11:14
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Новости Беларуси. Белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз марихуаны в страну.

По информации Государственного таможенного комитета Беларуси, украинец ехал на автомобиле Toyota RAV4 через пограничный пункт «Новая Гута». Во время таможенного досмотра служебная собака дала понять, что в машине могут находиться наркотики.

В салоне автомобиля обнаружили металлическую ёмкость с высушенным веществом. Мужчина сказал, что это почечуйная трава, которая используется в лекарственных целях. Согласно заключению эксперта ГКСЭ по Гомельской области, в банке находились 12 грамм марихуаны.

На белорусской границе за попытку незаконного ввоза наркотиков задержали гражданина Украины-1

Фото: customs.gov.by

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Зимой прошлого года на границе с Литвой белорусские таможенники задержали особо крупную партию наркотиков.

Было изъято более 355 килограммов гашиша – здесь подробнее.

# происшествия # Государственная граница Беларуси

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