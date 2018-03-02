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Заключенный пытался сбежать из мозырской колонии. Часовому пришлось стрелять

02 марта 2018 09:17
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Новости Беларуси. Заключенный попытался сбежать из мозырской колонии. Военнослужащий предотвратил побег.

Как сообщает пресс-служба внутренних войск МВД, происшествие случилось днем 26 февраля. Часовой заметил, что осужденный с зимней курткой в руках приближается к предупредительному ограждению. Заключенный не обращал внимания на окрики часового, преодолел ограждение и оказался во внутренней запретной зоне.

Часовой нажал тревожную кнопку и сделал еще одно предупреждение, которое было проигнорировано.

Военнослужащий сделал предупредительный выстрел в воздух, обозначая, что будет применять оружие, если мужчина не остановится. После выстрела заключенный лег на землю и завел руки за голову.

Войсковой отряд задержал нарушителя. Усиление было выставлено по периметру. На место инцидента приехала следственная группа Мозырского РОВД.

У заключенного в мае 2018 года заканчивался срок отбывания наказания. Будут устанавливаться причины произошедшего.

# происшествия # Побег

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