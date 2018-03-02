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В больнице скончалась водитель легковушки. СК о смертельной аварии в Лепельском районе

02 марта 2018 08:19
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Новости Беларуси. По факту смертельной аварии в Лепельском районе возбуждено уголовное дело.

По информации СК, ДТП произошло вечером 1 марта. Автомобиль Geely выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком Volvo.

За рулем Geely находилась 60-летняя минчанка, которая скончалась вечером того же дня в больнице, не приходя в сознание. 43-летняя пассажирка легкового автомобиля умерла на месте аварии.

Кадры с места аварии – здесь.

Водитель Volvo не пострадал. Назначен ряд экспертиз.

Следователи просят свидетелей ДТП или людей, обладающих какой-либо информацией о столкновении, сообщить по телефону +37533 3998044 (круглосуточно). 

# происшествия # Авария в Витебской области

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