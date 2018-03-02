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Многокилометровая пробка образовалась в Минском районе из-за большого количества аварий 2 марта

02 марта 2018 10:14
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Новости Беларуси. 2 марта в Беларуси сложные погодные условия. Практически во всех крупных городах фиксируется значительный рост мелких ДТП.

Многокилометровая пробка образовалась в Минском районе из-за большого количества аварий 2 марта-1

На многих участках дорог – гололедица. Это и провоцирует аварийность.

Так, утром 2 марта на выезде из Минска в Могилевском направлении из-за большого количества аварий образовалась многокилометровая пробка. К счастью, обошлось без человеческих жертв. А вот механические повреждения автомобилей – не редкость.

Многокилометровая пробка образовалась в Минском районе из-за большого количества аварий 2 марта-4

Госавтоинспекция призывает водителей быть максимально осторожными и выбирать безопасный режим при движении.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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