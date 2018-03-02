Многокилометровая пробка образовалась в Минском районе из-за большого количества аварий 2 марта

Новости Беларуси. 2 марта в Беларуси сложные погодные условия. Практически во всех крупных городах фиксируется значительный рост мелких ДТП.

На многих участках дорог – гололедица. Это и провоцирует аварийность.

Так, утром 2 марта на выезде из Минска в Могилевском направлении из-за большого количества аварий образовалась многокилометровая пробка. К счастью, обошлось без человеческих жертв. А вот механические повреждения автомобилей – не редкость.