«Вовлекал молодых лиц в возрасте от 12 до 16 лет». В Гродно руководитель кружка предлагал ученикам пробовать наркотики

Новости Беларуси. Оперативники задержали с поличным преподавателя, который прямо в учебном классе курил наркотическое вещество и «делился» таким угощением с подростками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возраст детей – от 14 до 16 лет.
В ходе обыска в кабинетах, где проводились занятия, и дома у преподавателя обнаружены растительные наркотики. Эксперты дали заключение, что это марихуана.
Кроме того, в доме и на рабочем месте мужчины было обнаружено вещество растительного происхождения, которое согласно заключению эксперта является опасным наркотическим веществом – марихуаной.
Геннадий Казакевич, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:
Мужчина 1981 года рождения, который преподавал деткам робототехнику, намеренно вовлекал молодых лиц в возрасте от 12 до 16 лет в потребление наркотиков, в данном случае марихуаны.
Возбуждено уголовное дело. Преподаватель, он же директор студии, взят под стражу, двери учебных кабинетов закрыты. Идет проверка.
К слову, этот кружок робототехники пользовался популярностью в Гродно – его посещали более 200 детей. Правоохранители подозревают, что учеников, которые вместо создания роботов употребляли со своим наставником наркотики, может быть больше.