«Вовлекал молодых лиц в возрасте от 12 до 16 лет». В Гродно руководитель кружка предлагал ученикам пробовать наркотики

Новости Беларуси. Оперативники задержали с поличным преподавателя, который прямо в учебном классе курил наркотическое вещество и «делился» таким угощением с подростками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возраст детей – от 14 до 16 лет. В ходе обыска в кабинетах, где проводились занятия, и дома у преподавателя обнаружены растительные наркотики. Эксперты дали заключение, что это марихуана.

Кроме того, в доме и на рабочем месте мужчины было обнаружено вещество растительного происхождения, которое согласно заключению эксперта является опасным наркотическим веществом – марихуаной.