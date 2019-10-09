В Полоцке пьяный мужчина прыгнул с моста в Западную Двину

Новости Беларуси. В Полоцке мужчина прыгнул с моста в Западную Двину.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Витебского облисполкома, 8 октября примерно в 16:40 в больницу поступил 41-летний местный житель. Он пытался покончить жизнь самоубийством, прыгнув с моста в реку.

Мужчина был доставлен в реанимацию с общим переохлаждением, ушибом грудной клетки и резаными ранами левого предплечья. Во время совершения поступка мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что он уже ранее пытался свести счеты с жизнью.