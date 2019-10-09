Прямой эфир

В Полоцке пьяный мужчина прыгнул с моста в Западную Двину

09 октября 2019 09:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Полоцке мужчина прыгнул с моста в Западную Двину.   

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Витебского облисполкома, 8 октября примерно в 16:40 в больницу поступил 41-летний местный житель. Он пытался покончить жизнь самоубийством, прыгнув с моста в реку.   

Мужчина был доставлен в реанимацию с общим переохлаждением, ушибом грудной клетки  и резаными ранами левого предплечья. Во время совершения поступка мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что он уже ранее пытался свести счеты с жизнью.  

Недавно девушка пыталась покончить жизнь самоубийством. Ее спас минский милиционер – читать далее.  

# Самоубийство # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске мужчина закурил возле растворителя и получил ожоги
09 октября 2019 08:19

В Минске мужчина закурил возле растворителя и получил ожоги

В Пружанском районе женщины пошли за клюквой и провели целую ночь в лесу
09 октября 2019 08:10

В Пружанском районе женщины пошли за клюквой и провели целую ночь в лесу

В Минске останавливались некоторые троллейбусы из-за отсутствия напряжения
09 октября 2019 07:49

В Минске останавливались некоторые троллейбусы из-за отсутствия напряжения