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В Гродно руководитель кружка склонял учеников употреблять наркотики

09 октября 2019 10:31
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Новости Беларуси. В Гродно сотрудники наркоконтроля задержали мужчину, который склонял детей употреблять наркотики. 

По информации МВД Беларуси, 4 октября был задержан 38-летний местный житель, который проводил занятия по робототехнике в центре Гродно. 

В Гродно руководитель кружка склонял учеников употреблять наркотики-1

Скриншот из видео МВД Беларуси

Выяснилось, что преподаватель не только занимался программированием с учениками, но и употреблял наркотические вещества.  

В Гродно руководитель кружка склонял учеников употреблять наркотики-4

Скриншот из видео МВД Беларуси

В ходе проверки дома у мужчины и на рабочем месте была обнаружена марихуана. Преподаватель ее курил с тремя учениками 14-16 лет. Мужчина был задержан во время употребления наркотического вещества в помещении для занятий.  

Есть основания полагать, что количество подростков, которым руководитель кружка прививал интерес к наркотикам, может быть больше.    

В Гродно руководитель кружка склонял учеников употреблять наркотики-7

Скриншот из видео МВД Беларуси  

Гродненский межрайонный отдел СК Беларуси возбудил уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов». Подозреваемый заключен под стражу.  

Недавно в Минске 22-летний парень продавал насвай рядом с метро (читать далее).   

# Наркотики # происшествия

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