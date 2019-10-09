В Гродно руководитель кружка склонял учеников употреблять наркотики

По информации МВД Беларуси, 4 октября был задержан 38-летний местный житель, который проводил занятия по робототехнике в центре Гродно.

Выяснилось, что преподаватель не только занимался программированием с учениками, но и употреблял наркотические вещества.

В ходе проверки дома у мужчины и на рабочем месте была обнаружена марихуана. Преподаватель ее курил с тремя учениками 14-16 лет. Мужчина был задержан во время употребления наркотического вещества в помещении для занятий.

Есть основания полагать, что количество подростков, которым руководитель кружка прививал интерес к наркотикам, может быть больше.