В Гродно руководитель кружка склонял учеников употреблять наркотики
Новости Беларуси. В Гродно сотрудники наркоконтроля задержали мужчину, который склонял детей употреблять наркотики.
По информации МВД Беларуси, 4 октября был задержан 38-летний местный житель, который проводил занятия по робототехнике в центре Гродно.
Скриншот из видео МВД Беларуси
Выяснилось, что преподаватель не только занимался программированием с учениками, но и употреблял наркотические вещества.
Скриншот из видео МВД Беларуси
В ходе проверки дома у мужчины и на рабочем месте была обнаружена марихуана. Преподаватель ее курил с тремя учениками 14-16 лет. Мужчина был задержан во время употребления наркотического вещества в помещении для занятий.
Есть основания полагать, что количество подростков, которым руководитель кружка прививал интерес к наркотикам, может быть больше.
Скриншот из видео МВД Беларуси
Гродненский межрайонный отдел СК Беларуси возбудил уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов». Подозреваемый заключен под стражу.
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