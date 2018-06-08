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Воровство еды в детских лагерях: выявлен четвертый случай за полгода

08 июня 2018 15:29
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Новости Беларуси. Сотрудница оздоровительного лагеря задержана в Воложинском районе. В ее личных закромах милиционеры обнаружили целый набор продуктов из детской столовой – мясо, рыба, свежие овощи и фрукты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Впрочем, сама женщина ничего страшного в этом не видела.

Воровство еды в детских лагерях: выявлен четвертый случай за полгода-1

В 2018 году это уже четвертый случай, и каждый раз в центре внимания сотрудники пищеблоков. Так, в лагере Молодечненского района задержали заведующую складом. Ее застали с целым набором в сумках. Как объяснила свой поступок женщина – у детей плохой аппетит.

Воровство еды в детских лагерях: выявлен четвертый случай за полгода-4

Теперь до конца лета правоохранители будут следить за «слабыми» местами на кухне. А тем, кто захочет полакомиться чужими яствами, грозит административная ответственность.

# Кража # происшествия # Фотофакт

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