Гражданка Беларуси вербовала соотечественниц для сексуальной эксплуатации в Турции

Новости Беларуси. В Минске задержана женщина, которая вывозила белорусских девушек в Турцию для дальнейшей сексуальной эксплуатации. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В настоящее время известно, что вербовкой занималась гражданка Беларуси. 24-летняя женщина вела «бизнес» с начала 2017 года по май 2018 года.