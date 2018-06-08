Прямой эфир

Гражданка Беларуси вербовала соотечественниц для сексуальной эксплуатации в Турции

08 июня 2018 11:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске задержана женщина, которая вывозила белорусских девушек в Турцию для дальнейшей сексуальной эксплуатации. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В настоящее время известно, что вербовкой занималась гражданка Беларуси. 24-летняя женщина вела «бизнес» с начала 2017 года по май 2018 года.  

Гражданка Беларуси вербовала соотечественниц для сексуальной эксплуатации в Турции-1

Возбуждено уголовное дело.  

Подозреваемую задержали при попытке вылета с девушкой. Знала ли последняя, с какой целью они покидают Беларусь – будет установлено в ходе расследования.  

«Товар» для заказчиков задержанная находила при помощи интернета. Отмечается, что двух белорусок подозреваемая сумела вывезти за пределы страны и доставить по месту назначения.  

# Проституция # происшествия # Видеофакт

Другие новости рубрики

Все новости
16-летняя девушка выбросилась с крыши девятиэтажки в Бресте
08 июня 2018 10:40

16-летняя девушка выбросилась с крыши девятиэтажки в Бресте

Авторы программы «Дела семейные» извинились перед родными Максима Мархалюка и разъяснили ситуацию
08 июня 2018 10:20

Авторы программы «Дела семейные» извинились перед родными Максима Мархалюка и разъяснили ситуацию

В Гомеле из-за забытых рюкзака и сумки эвакуировали 60 человек
08 июня 2018 09:59

В Гомеле из-за забытых рюкзака и сумки эвакуировали 60 человек