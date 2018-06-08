Гражданка Беларуси вербовала соотечественниц для сексуальной эксплуатации в Турции

Новости Беларуси. В Минске задержана женщина, которая вывозила белорусских девушек в Турцию для дальнейшей сексуальной эксплуатации. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В настоящее время известно, что вербовкой занималась гражданка Беларуси. 24-летняя женщина вела «бизнес» с начала 2017 года по май 2018 года.
Возбуждено уголовное дело.
Подозреваемую задержали при попытке вылета с девушкой. Знала ли последняя, с какой целью они покидают Беларусь – будет установлено в ходе расследования.
«Товар» для заказчиков задержанная находила при помощи интернета. Отмечается, что двух белорусок подозреваемая сумела вывезти за пределы страны и доставить по месту назначения.