Прямой эфир

В Минской области правоохранители выявили случаи хищения еды из детских лагерей

08 июня 2018 13:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минской области установлены факты хищения продуктов питания из детских оздоровительных лагерей.  

Как сообщает УВД Миноблисполкома, правоохранителями регулярно проводятся рейды для выявления недочётов в лагерях, в числе которых недобросовестное поведение работников. В первые же два дня стало понятно, что для проверок имеются все основания.  

На Воложинщине задержана работница кухни. Свои действия задержанная оправдала словами «детям всё равно хватает». В Молодечненском районе милиционеры встретили завскладом с наполненными продуктами сумками. Гражданка сказала, что у ребят плохой аппетит.  

Подробности этих историй и комментарий правоохранителей читайте здесь.  

# Хищение # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Гражданка Беларуси вербовала соотечественниц для сексуальной эксплуатации в Турции
08 июня 2018 11:38

Гражданка Беларуси вербовала соотечественниц для сексуальной эксплуатации в Турции

16-летняя девушка выбросилась с крыши девятиэтажки в Бресте
08 июня 2018 10:40

16-летняя девушка выбросилась с крыши девятиэтажки в Бресте

Авторы программы «Дела семейные» извинились перед родными Максима Мархалюка и разъяснили ситуацию
08 июня 2018 10:20

Авторы программы «Дела семейные» извинились перед родными Максима Мархалюка и разъяснили ситуацию