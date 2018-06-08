В Минской области правоохранители выявили случаи хищения еды из детских лагерей

Новости Беларуси. В Минской области установлены факты хищения продуктов питания из детских оздоровительных лагерей.

Как сообщает УВД Миноблисполкома, правоохранителями регулярно проводятся рейды для выявления недочётов в лагерях, в числе которых недобросовестное поведение работников. В первые же два дня стало понятно, что для проверок имеются все основания.

На Воложинщине задержана работница кухни. Свои действия задержанная оправдала словами «детям всё равно хватает». В Молодечненском районе милиционеры встретили завскладом с наполненными продуктами сумками. Гражданка сказала, что у ребят плохой аппетит.