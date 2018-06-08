16-летняя девушка выбросилась с крыши девятиэтажки в Бресте

Новости Беларуси. Вечером седьмого июня в Бресте с крыши девятиэтажки выбросилась девушка.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, около половины десятого вечера возле дома по улице Пионерской было обнаружено тело школьницы.

Личность девушки установлена. Погибшей оказалась 16-летняя брестчанка, которая проживала в другом микрорайоне областного центра, воспитывалась в благополучной семье. Школьница оканчивала учебное заведение, девятого июня ей предстояло сдать последний экзамен.

Предсмертную записку несовершеннолетняя не оставила. Проводится проверка.