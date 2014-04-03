Воровки-домушницы ограбили квартиру в Минске. Девушек засняла камера ноутбука

Новости Беларуси. Из разряда курьезов. Неудачно сходили на дело. Воровки-домушницы попали в объектив камеры ноутбука. Такую картину увидел минчанин, когда на работе через интернет решил проверить, что происходит у него дома. Заметив двух незнакомок, которые что-то усердно искали в квартире, парень сразу же выехал домой и вызвал милицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воровки унесли с собой несколько сотен тысяч рублей, флешку для мобильного телефона и часы.

Сейчас есть надежда, что, благодаря видео, найти домушниц для милиции будет лишь делом времени.