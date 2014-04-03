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Украденные картины Поля Гогена и Пьера Боннара стоимостью примерно $40 млн нашли в Италии

03 апреля 2014 11:31
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Новости Италии. Находка на миллионы. Итальянская полиция нашла украденные 40 лет назад картины французских художников Поля Гогена и Пьера Боннара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты предполагают, что сегодня стоимость полотен может составлять до 40 миллионов долларов. Примечательно, что картины итальянский рабочий купил всего за 32 доллара в бюро находок на одной из железнодорожных станций.

Четыре десятка лет произведения висели в кухне ценителя искусства. Совершенно случайно сын рабочего решил выяснить подлинную историю картин. После консультаций с экспертами, узнав о происхождении шедевров и их реальной стоимости, семья обратилась в полицию.

# происшествия # Художник # Фотофакт

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