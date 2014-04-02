В Солигорском районе двое суток более 100 сотрудников МЧС и и работников сельхозорганизаций ликвидировали возгорание торфяника

Новости Беларуси. В Солигорском районе спасатели вторые сутки ликвидируют возгорание торфяника. Пожар в нескольких километрах от деревни Домановичи обнаружили при объезде потенциально опасных мест.

Торф горел отдельными участками на площади 10 га. На месте работают 20 единиц техники, более 100 сотрудников МЧС и работников сельхозорганизаций, курсанты Солигорского государственного горно-химического колледжа. По последней информации возгорание удалось локализовать, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.