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В Солигорском районе двое суток более 100 сотрудников МЧС и и работников сельхозорганизаций ликвидировали возгорание торфяника

02 апреля 2014 14:57
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Новости Беларуси. В Солигорском районе спасатели вторые сутки ликвидируют возгорание торфяника. Пожар в нескольких километрах от деревни Домановичи обнаружили при объезде потенциально опасных мест.

Торф горел отдельными участками на площади 10 га. На месте работают 20 единиц техники, более 100 сотрудников МЧС и работников сельхозорганизаций, курсанты Солигорского государственного горно-химического колледжа. По последней информации возгорание удалось локализовать, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Пожар

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