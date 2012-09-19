Вооруженный россиянин ограбил на сотни миллионов ювелирный магазин в Орше

Новости Беларуси. Нападение на ювелирный магазин совершено около полудня сегодня, 19 сентября, в Орше.

Мужчина зашёл в магазин, закрыл за собой дверь и повесил на нее собственную табличку «Закрыто». Угрожая продавцам предметом, похожим на пистолет, он похитил золотые изделия и украшения на сумму несколько сотен миллионов рублей. Выйдя из магазина, мужчина сел в автомобиль и скрылся. К счастью, никто не пострадал.

Сотрудники магазина сообщили о произошедшем в милицию.

Как сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома, менее чем через час сотрудниками правоохранительных органов задержан подозреваемый в совершении разбойного нападения. Им оказался гражданин Российской Федерации. В салоне автомобиля найдены украденные ювелирные изделия.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 «Разбой» Уголовного Кодекса Беларуси. Санкция статьи предусматривает наказание на срок от 8 до 15 лет лишения свободы.