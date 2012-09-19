Причиной катастрофы российского самолета «Суперджет-100» в Индонезии в мае 2012 года признали человеческий фактор

Новости России. Причиной катастрофы российского пассажирского самолета в Индонезии в мае этого года признали человеческий фактор. Воздушное судно было исправно. Такие данные стали известны после завершения расследования ЧП.

«Sukhoi Superjet-100», выполнявший демонстрационный тур по шести странам Азии, разбился во время полета 9 мая. Лайнер врезался в склон горы Салак. Предположительно, он уходил от грозовых облаков. Погибли 45 человек, в том числе восемь граждан России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.