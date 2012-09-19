Прямой эфир

Причиной катастрофы российского самолета «Суперджет-100» в Индонезии в мае 2012 года признали человеческий фактор

19 сентября 2012 10:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Причиной катастрофы российского пассажирского самолета в Индонезии в мае этого года признали человеческий фактор. Воздушное судно было исправно. Такие данные стали известны после завершения расследования ЧП.

 «Sukhoi Superjet-100», выполнявший демонстрационный тур по шести странам Азии, разбился во время полета 9 мая. Лайнер врезался в склон горы Салак. Предположительно, он уходил от грозовых облаков. Погибли 45 человек, в том числе восемь граждан России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Техногенные катастрофы # Авиакатастрофа

Другие новости рубрики

Все новости
19 сентября 2012 07:21

30-метровый огненный торнадо пронесся около австралийского города Алис-Спрингс

19 сентября 2012 07:11

Крупный пожар на газопроводе в Мексике. Погибли 26 человек, более 10 ранены

19 сентября 2012 06:59

В Чехии запрещена реклама крепкого алкоголя на телевидении и радио. Штраф – более $100 тысяч