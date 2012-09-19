В Барановичах 23-летний парень убил водителя, который отказался его подвезти

Новости Беларуси. З0-летний мужчина с множественными ранами в области головы был найден 17 сентября в собственном гараже в Барановичах.

Как выяснилось, молодой человек ремонтировал автомобиль в своем гараже, когда к нему зашел незнакомец и попросил подвезти домой. Мужчина отказался, после чего незнакомец пришёл в ярость, схватил палку и несколько раз ударил жертву по голове. После чего незнакомец сел в машину убитого и уехал, сообщает ctv.by со ссылкой на барановичские СМИ.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибленные раны головы, перелом костей свода черепа. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Вчера, 18 сентября, сотрудники Барановичского ГОВД задержали подозреваемо в деле об убийстве 30-летнего мужчины. Им оказался 23-летний безработный житель Барановичей, ранее судимый за кражи. Подозреваемый пояснил сотрудникам правоохранительных органов, что ударил погибшего, потому что был пьян и отказ в просьбе его разозлил. Похищенный автомобиль также нашли.

В отношении молодого человека заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 Уголовного Кодекса РБ (убийство из корыстных побуждений, либо по найму, либо сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом).