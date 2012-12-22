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Вооруженный мужчина расстрелял трех человек в США и был убит полицией

22 декабря 2012 16:51
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Новости США. Очередная стрельба в США унесла жизни троих человек. Инцидент произошел в достаточно спокойном в криминальном отношении штате Пенсильвания. На дороге в 100 километрах от города Харрисбург вооруженный мужчина застрелил двоих мужчин и женщину. В  перестрелке с полицией ранил несколько стражей порядка. Сам был убит.

Предыдущий случай со стрельбой, потрясший Америку, произошел на минувшей неделе. 20-летний Адам Ланза устроил кровавую бойню в начальной школе в городе Ньютаун штата Коннектикут, застрелив около 30 человек, в том числе 20 детей. Этот случай вызвал многотысячные демонстрации против свободной продажи огнестрельного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# происшествия # Криминал # Стрельба

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