Вооруженный мужчина расстрелял трех человек в США и был убит полицией

Новости США. Очередная стрельба в США унесла жизни троих человек. Инцидент произошел в достаточно спокойном в криминальном отношении штате Пенсильвания. На дороге в 100 километрах от города Харрисбург вооруженный мужчина застрелил двоих мужчин и женщину. В перестрелке с полицией ранил несколько стражей порядка. Сам был убит.

Предыдущий случай со стрельбой, потрясший Америку, произошел на минувшей неделе. 20-летний Адам Ланза устроил кровавую бойню в начальной школе в городе Ньютаун штата Коннектикут, застрелив около 30 человек, в том числе 20 детей. Этот случай вызвал многотысячные демонстрации против свободной продажи огнестрельного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.