20-летний немец захватил заложника в здании «Дойче Банка» и требовал выкуп в миллион евро

Новости Германии. В Германии завершилась драма с захватом заложника. Преступник, который удерживал человека в берлинском отделении «Дойче Банка» сдался полиции.

Захватчику около 20 лет. Он пришёл в банк накануне незадолго до закрытия. Взял в заложники его сотрудника.

20 человек смогли бежать из здания через чёрный ход. Полиция вела переговоры 10 часов. Только утром захватчик отпустил заложника и сдался. До этого он требовал выкуп в миллион евро. Утверждал, что у него с собой бомба, угрожал её взорвать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.