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20-летний немец захватил заложника в здании «Дойче Банка» и требовал выкуп в миллион евро

22 декабря 2012 14:51
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Новости Германии. В Германии завершилась драма с захватом заложника. Преступник, который удерживал человека в берлинском отделении «Дойче Банка» сдался полиции.

Захватчику около 20 лет. Он пришёл в банк накануне незадолго до закрытия. Взял в заложники его сотрудника.

20 человек смогли бежать из здания через чёрный ход. Полиция вела переговоры  10 часов. Только утром захватчик отпустил заложника и сдался. До этого он требовал выкуп в миллион евро. Утверждал, что у него с собой бомба, угрожал её взорвать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Криминал # Захват заложников

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