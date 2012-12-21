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Накануне открытия кафе сгорело дотла в Червене

21 декабря 2012 07:30
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Новости Минской области. В Червене огнем повреждено здание кафе, которое на днях должно было торжественно открыться для посетителей. Огонь вспыхнул ночью, извещение о пожаре спасателям поступило от жительницы соседнего дома. Деревянное одноэтажное помещение выгорело изнутри, повреждена также и крыша постройки.

По сведениям о происшествии, сотрудники несколько дней активно готовились к открытию учреждения и работали над системой отопления: топили печь. Что явилось причиной пожара, установит специальная комиссия.

К счастью, никто  не пострадал. Владелец кафе подсчитывает материальный ущерб, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Пожар в кафе

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