Накануне открытия кафе сгорело дотла в Червене

Новости Минской области. В Червене огнем повреждено здание кафе, которое на днях должно было торжественно открыться для посетителей. Огонь вспыхнул ночью, извещение о пожаре спасателям поступило от жительницы соседнего дома. Деревянное одноэтажное помещение выгорело изнутри, повреждена также и крыша постройки.

По сведениям о происшествии, сотрудники несколько дней активно готовились к открытию учреждения и работали над системой отопления: топили печь. Что явилось причиной пожара, установит специальная комиссия.

К счастью, никто не пострадал. Владелец кафе подсчитывает материальный ущерб, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.