Был утомлен и ехал без очков. В Гомеле завершено расследование по делу водителя Lexus, насмерть сбившего пешехода

Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование по делу 29-летнего водителя, который за четыре года сбил насмерть уже второго пешехода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла 3 декабря в 4:30 утра. На пустой и хорошо освещенной центральной улице Гомеля прямо на пешеходном переходе водитель легкового автомобиля сбил 33-летнего жителя областного центра.