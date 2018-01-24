Был утомлен и ехал без очков. В Гомеле завершено расследование по делу водителя Lexus, насмерть сбившего пешехода

Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование по делу 29-летнего водителя, который за четыре года сбил насмерть уже второго пешехода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трагедия произошла 3 декабря в 4:30 утра. На пустой и хорошо освещенной центральной улице Гомеля прямо на пешеходном переходе водитель легкового автомобиля сбил 33-летнего жителя областного центра.
Мария Кривоногова, официальный представитель УСК по Гомельской области:
В ходе следствия установлено, что водитель Lexus двигался по центральной улице города Гомеля со значительным превышением скорости движения. Он управлял автомобилем в утомленном состоянии и без очков.
После второго смертельного ДТП было принято решение о проведении дополнительного расследования и по делу четырехлетней давности.