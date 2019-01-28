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«Волк накинулся на меня, разодрал руку». Пострадавшая рассказала о нападении бешеной волчицы в Столбцах

28 января 2019 14:09
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Новости Беларуси. Четверо жителей, пострадавших от укусов волчицы в Столбцах, госпитализированы: они проходят терапию от бешенства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Стало известно, что животное было заражено.

«Волк накинулся на меня, разодрал руку». Пострадавшая рассказала о нападении бешеной волчицы в Столбцах-1

Пострадавшая:
Мы шли с парнем по улице, сзади напрыгнул волк на меня. Парень начал защищать меня, бить волка. Но потом волк накинулся на меня, разодрал руку. И мы уехали в больницу.

«Волк накинулся на меня, разодрал руку». Пострадавшая рассказала о нападении бешеной волчицы в Столбцах-4

«Волк накинулся на меня, разодрал руку». Пострадавшая рассказала о нападении бешеной волчицы в Столбцах-6

Местный житель:
Я услышала крик. Я в ночнушке вылетела босая, не разобралась. Эта девочка плачет. Потом они зашли в этот дом, парень помылся. Они пошли, а волк их догнал.

«Волк накинулся на меня, разодрал руку». Пострадавшая рассказала о нападении бешеной волчицы в Столбцах-9

«Волк накинулся на меня, разодрал руку». Пострадавшая рассказала о нападении бешеной волчицы в Столбцах-11

«Волк был бешеный». Врач о состоянии четверых пострадавших от укуса волка в Столбцах

# Дикие животные # происшествия # Фотофакт

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