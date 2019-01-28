«Волк накинулся на меня, разодрал руку». Пострадавшая рассказала о нападении бешеной волчицы в Столбцах

Новости Беларуси. Четверо жителей, пострадавших от укусов волчицы в Столбцах, госпитализированы: они проходят терапию от бешенства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После нападения бешеной волчицы на жителей в Столбцах массово вакцинируют домашних животных Стало известно, что животное было заражено.

Пострадавшая:

Мы шли с парнем по улице, сзади напрыгнул волк на меня. Парень начал защищать меня, бить волка. Но потом волк накинулся на меня, разодрал руку. И мы уехали в больницу.