«Волк накинулся на меня, разодрал руку». Пострадавшая рассказала о нападении бешеной волчицы в Столбцах

Новости Беларуси. Четверо жителей, пострадавших от укусов волчицы в Столбцах, госпитализированы: они проходят терапию от бешенства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После нападения бешеной волчицы на жителей в Столбцах массово вакцинируют домашних животных
Стало известно, что животное было заражено.
Пострадавшая:
Мы шли с парнем по улице, сзади напрыгнул волк на меня. Парень начал защищать меня, бить волка. Но потом волк накинулся на меня, разодрал руку. И мы уехали в больницу.
Местный житель:
Я услышала крик. Я в ночнушке вылетела босая, не разобралась. Эта девочка плачет. Потом они зашли в этот дом, парень помылся. Они пошли, а волк их догнал.