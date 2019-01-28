После нападения бешеной волчицы на жителей в Столбцах массово вакцинируют домашних животных

Новости Беларуси. Все четверо пострадавших от укусов волчицы в Столбцах проходят терапию от бешенства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стало известно, что животное, нападавшее на прохожих, было заражено.

Это подтвердило лабораторное исследование. В райцентре и деревне Слобода, которая примыкает к Столбцам, где свирепствовал хищник, объявлен карантин.

Напомним, вечером 26 января зверь напал на нескольких прохожих. Четыре человека остаются в больнице. Одна женщина – в реанимации.