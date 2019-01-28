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После нападения бешеной волчицы на жителей в Столбцах массово вакцинируют домашних животных

28 января 2019 13:35
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Новости Беларуси. Все четверо пострадавших от укусов волчицы в Столбцах проходят терапию от бешенства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стало известно, что животное, нападавшее на прохожих, было заражено.

После нападения бешеной волчицы на жителей в Столбцах массово вакцинируют домашних животных-1

После нападения бешеной волчицы на жителей в Столбцах массово вакцинируют домашних животных-3

Это подтвердило лабораторное исследование. В райцентре и деревне Слобода, которая примыкает к Столбцам, где свирепствовал хищник, объявлен карантин.

Напомним, вечером 26 января зверь напал на нескольких прохожих. Четыре человека остаются в больнице. Одна женщина – в реанимации.

После нападения бешеной волчицы на жителей в Столбцах массово вакцинируют домашних животных-6

Свирепого хищника ликвидировали в тот же вечер. Сейчас в Столбцах в спешном порядке делают прививки от бешенства всем домашним кошкам и собакам. Рабочий день в местной ветстанции увеличили на три часа.

«Волк был бешеный». Врач о состоянии четверых пострадавших от укуса волка в Столбцах

# Дикие животные # происшествия # Фотофакт

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