После нападения бешеной волчицы на жителей в Столбцах массово вакцинируют домашних животных

Новости Беларуси. Все четверо пострадавших от укусов волчицы в Столбцах проходят терапию от бешенства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стало известно, что животное, нападавшее на прохожих, было заражено.
Новости Беларуси. Все четверо пострадавших от укусов волчицы в Столбцах проходят терапию от бешенства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стало известно, что животное, нападавшее на прохожих, было заражено.
Это подтвердило лабораторное исследование. В райцентре и деревне Слобода, которая примыкает к Столбцам, где свирепствовал хищник, объявлен карантин.
Напомним, вечером 26 января зверь напал на нескольких прохожих. Четыре человека остаются в больнице. Одна женщина – в реанимации.
Свирепого хищника ликвидировали в тот же вечер. Сейчас в Столбцах в спешном порядке делают прививки от бешенства всем домашним кошкам и собакам. Рабочий день в местной ветстанции увеличили на три часа.
«Волк был бешеный». Врач о состоянии четверых пострадавших от укуса волка в Столбцах