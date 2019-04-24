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Водитель, заблокировавший проезд автомобиля «скорой», лишён прав на 3 месяца

24 апреля 2019 13:45
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Новости Беларуси. Водитель легкового автомобиля, заблокировавшего проезд скорой в Минске, лишен прав на три месяца.    

По информации ГУВД Мингорисполкома, инцидент случился седьмого апреля во дворе дома по пр. Рокоссовского. Произошел конфликт между водителями скорой помощи и легковушки Volkswagen, который отказывался уступить автомобилю с включёнными проблесковыми маячками.     

Водитель легковушки заблокировал проезд скорой в Минске: комментарий ГАИ (читать далее).     

Установлено, что информация об инциденте от его участников и очевидцев  в ГАИ не поступала. Информация была передана в соответствующее территориальное подразделение.    

Проведена проверка. Водитель легковушки не явился на рассмотрение.    

Было принято решение — штраф 10 базовых величин и лишение права управления на три месяца.     

# Авария в Минске # происшествия

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