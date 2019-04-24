Водитель, заблокировавший проезд автомобиля «скорой», лишён прав на 3 месяца

Новости Беларуси. Водитель легкового автомобиля, заблокировавшего проезд скорой в Минске, лишен прав на три месяца.

По информации ГУВД Мингорисполкома, инцидент случился седьмого апреля во дворе дома по пр. Рокоссовского. Произошел конфликт между водителями скорой помощи и легковушки Volkswagen, который отказывался уступить автомобилю с включёнными проблесковыми маячками.

Водитель легковушки заблокировал проезд скорой в Минске: комментарий ГАИ (читать далее).

Установлено, что информация об инциденте от его участников и очевидцев в ГАИ не поступала. Информация была передана в соответствующее территориальное подразделение.

Проведена проверка. Водитель легковушки не явился на рассмотрение.

Было принято решение — штраф 10 базовых величин и лишение права управления на три месяца.