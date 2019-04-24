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В Осиповичах работники автомойки попали в ДТП на угнанном Lexus

24 апреля 2019 12:55
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Новости Беларуси. В Осиповичах работники автомойки попали в аварию на угнанной у клиента машине.  

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, 20 апреля местный житель пригнал свой Lexus РХ 350 на автомойку для химчистки. Забрать иномарку владелец собирался на следующий день.  

В субботу вечером нетрезвые 20-летний и 19-летний работники автомойки захотели прокатиться на Lexus. Примерно в 2 часа ночи молодые люди ехали по гаражному массиву и врезались в фонарный столб.  

В Осиповичах работники автомойки попали в ДТП на угнанном Lexus-1

Фото: УВД Могилёвского облисполкома  

После случившегося парни бросили машину и ушли. В милицию обратился сторож гаражного кооператива, который нашёл разбитую иномарку. Правоохранители установили владельца Lexus, восстановили картину случившегося и в течение часа задержали подозреваемых.  

В Осиповичах работники автомойки попали в ДТП на угнанном Lexus-4

Фото: УВД Могилёвского облисполкома  

Возбуждено уголовное дело по статье «Угон ТС или маломерного судна». Изъяты следы, биологический материал. Назначено проведение ряда экспертиз.  

Весной 2019 года в Речицком районе нетрезвая бесправница на Volkswagen врезалась в дерево. 

Пострадал пассажир иномарки – подробности здесь.  

# Авария в Могилевской области # происшествия

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