В Осиповичах работники автомойки попали в ДТП на угнанном Lexus

Новости Беларуси. В Осиповичах работники автомойки попали в аварию на угнанной у клиента машине.

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, 20 апреля местный житель пригнал свой Lexus РХ 350 на автомойку для химчистки. Забрать иномарку владелец собирался на следующий день.

В субботу вечером нетрезвые 20-летний и 19-летний работники автомойки захотели прокатиться на Lexus. Примерно в 2 часа ночи молодые люди ехали по гаражному массиву и врезались в фонарный столб.