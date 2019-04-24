В Осиповичах работники автомойки попали в ДТП на угнанном Lexus
Новости Беларуси. В Осиповичах работники автомойки попали в аварию на угнанной у клиента машине.
Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, 20 апреля местный житель пригнал свой Lexus РХ 350 на автомойку для химчистки. Забрать иномарку владелец собирался на следующий день.
В субботу вечером нетрезвые 20-летний и 19-летний работники автомойки захотели прокатиться на Lexus. Примерно в 2 часа ночи молодые люди ехали по гаражному массиву и врезались в фонарный столб.
Фото: УВД Могилёвского облисполкома
После случившегося парни бросили машину и ушли. В милицию обратился сторож гаражного кооператива, который нашёл разбитую иномарку. Правоохранители установили владельца Lexus, восстановили картину случившегося и в течение часа задержали подозреваемых.
Фото: УВД Могилёвского облисполкома
Возбуждено уголовное дело по статье «Угон ТС или маломерного судна». Изъяты следы, биологический материал. Назначено проведение ряда экспертиз.
Весной 2019 года в Речицком районе нетрезвая бесправница на Volkswagen врезалась в дерево.
Пострадал пассажир иномарки – подробности здесь.