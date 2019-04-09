Прямой эфир

Водитель легковушки заблокировал проезд скорой в Минске: комментарий ГАИ

09 апреля 2019 16:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Дело принципа или автохамство? В Минске водитель легковушки умышленно заблокировал проезд скорой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель легковушки заблокировал проезд скорой в Минске: комментарий ГАИ-1

Резонансный конфликт произошел в одном из дворов на проспекте Рокоссовского. Автомобиль скорой помощи ехал с включенными проблесковыми маячками и встретил на своем пути Volkswagen Passat, водитель которой наотрез отказался уступить дорогу.

Водитель легковушки заблокировал проезд скорой в Минске: комментарий ГАИ-4

Дорожный конфликт уже успел взорвать интернет, а правовую оценку случившемуся дадут правоохранители.

Водитель легковушки заблокировал проезд скорой в Минске: комментарий ГАИ-7

Роман Лашкевич, инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
При приближении транспортного средства оперативного назначения с включенными проблесковыми маячками синего цвета водителям транспортных средств, независимо от направления их движения, необходимо уступить дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд транспортного средства оперативного назначения. С каждым годом все больше и больше водителей начинают понимать, что все-таки водители скорой помощи едут спасать чью-то жизнь.

Водитель легковушки заблокировал проезд скорой в Минске: комментарий ГАИ-10

По факту случившегося сейчас проводится проверка. Принципиальному водителю может грозить штраф практически 250 рублей с лишением прав на год.

# Авария с машиной скорой помощи # происшествия # Роман Лашкевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Волковыске легковушка сбила на тротуаре трёх пешеходов
09 апреля 2019 13:08

В Волковыске легковушка сбила на тротуаре трёх пешеходов

Маршрутка и автобус столкнулись на проспекте в Минске
09 апреля 2019 10:52

Маршрутка и автобус столкнулись на проспекте в Минске

В Кричеве в реке Сож утонули женщина и её пожилая мать
09 апреля 2019 09:03

В Кричеве в реке Сож утонули женщина и её пожилая мать