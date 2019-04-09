Водитель легковушки заблокировал проезд скорой в Минске: комментарий ГАИ

Новости Беларуси. Дело принципа или автохамство? В Минске водитель легковушки умышленно заблокировал проезд скорой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Резонансный конфликт произошел в одном из дворов на проспекте Рокоссовского. Автомобиль скорой помощи ехал с включенными проблесковыми маячками и встретил на своем пути Volkswagen Passat, водитель которой наотрез отказался уступить дорогу.

Дорожный конфликт уже успел взорвать интернет, а правовую оценку случившемуся дадут правоохранители.

Роман Лашкевич, инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

При приближении транспортного средства оперативного назначения с включенными проблесковыми маячками синего цвета водителям транспортных средств, независимо от направления их движения, необходимо уступить дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд транспортного средства оперативного назначения. С каждым годом все больше и больше водителей начинают понимать, что все-таки водители скорой помощи едут спасать чью-то жизнь.