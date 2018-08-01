В ДТП под Оршей при столкновении загорелись Toyota и «Газель». Пассажир грузовика скончалась на месте

Новости Беларуси. Утром 1 августа на трассе М8 столкнулись Toyota и «Газель». Обе машины загорелись.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, на 175 км автодороги Toyota Land Cruiser, за рулём которой находился 42-летний бобруйчанин, врезалась в поворачивавший на трассе грузовик.

Удар пришёлся в область топливного бака, из-за чего оба транспортных средства загорелись. Водитель «Газели» и одна пассажирка были доставлены в медучреждение с ожогами различной степени. Ещё одна пассажирка сгорела на месте. Находившиеся в иномарке люди не пострадали.

Собственником грузовика является одна из торговых организаций Могилёва.

Летом 2018 года в Минске Ford врезался в столб и загорелся.