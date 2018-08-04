В аварии под Дрогичином погибла беременная женщина, еще 4 человека в больнице

Новости Беларуси. Трагическое ДТП в Брестской области. В аварии под Дрогичином накануне поздно вечером погибла беременная женщина, еще 4 человека в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло в момент, когда водитель машины, в которой кроме него находились еще три девушки, выехал на встречную полосу и столкнулся. В итоге, сам водитель и две другие его пассажирки находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает. Мужчина, управлявший встречным автомобилем в реанимации.