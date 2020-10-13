На трассе Борисов-Ошмяны столкнулись Volkswagen и Peugeot. Два человека в больнице

Новости Беларуси. Лобовое столкновение. На 103-м километре трассы Борисов-Ошмяны не разъехались две машины. Водитель и пассажир Volkswagen с травмами в больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Водитель Peugeot не пострадал.

Одна из машин двигалась со стороны деревни Сосенка. На повороте водитель Peugeot не учел погодные условия и не справился с управлением. В результате автомобиль занесло, он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. По факту аварии ведется проверка.