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На трассе Борисов-Ошмяны столкнулись Volkswagen и Peugeot. Два человека в больнице

13 октября 2020 13:31
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Новости Беларуси. Лобовое столкновение. На 103-м километре трассы Борисов-Ошмяны не разъехались две машины. Водитель и пассажир Volkswagen с травмами в больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Водитель Peugeot не пострадал.

На трассе Борисов-Ошмяны столкнулись Volkswagen и Peugeot. Два человека в больнице-1

На трассе Борисов-Ошмяны столкнулись Volkswagen и Peugeot. Два человека в больнице-3

Одна из машин двигалась со стороны деревни Сосенка. На повороте водитель Peugeot не учел погодные условия и не справился с управлением. В результате автомобиль занесло, он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. По факту аварии ведется проверка.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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