Водитель получила водительское удостоверение в мае этого года. Под Ганцевичами опрокинулся Nissan: погибли двое

Новости Беларуси. Смертельное ДТП произошло в Ганцевичском районе.
По информации УВД Брестского облисполкома, авария произошла утром 12 августа. Автомобиль Nissan опрокинулся на крышу. За рулем автомобиля находилась 25-летняя девушка, в салоне транспортного средства – 24-летний пассажир.
Водитель не справилась с управлением, съехала в кювет и опрокинулась в мелиоративный канал (подробности здесь).
Транспортное средство погрузилось крышей вниз.
И водитель, и пассажир оказались под водой – они погибли. Оба были пристегнуты ремнями безопасности.
Водитель получила водительское удостоверение в мае нынешнего года. К административной ответственности она не привлекалась.
Легковушка принадлежит отцу погибшего молодого человека.
Возбуждено уголовное дело.