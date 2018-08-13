Водитель получила водительское удостоверение в мае этого года. Под Ганцевичами опрокинулся Nissan: погибли двое

Новости Беларуси. Смертельное ДТП произошло в Ганцевичском районе.

По информации УВД Брестского облисполкома, авария произошла утром 12 августа. Автомобиль Nissan опрокинулся на крышу. За рулем автомобиля находилась 25-летняя девушка, в салоне транспортного средства – 24-летний пассажир.

Водитель не справилась с управлением, съехала в кювет и опрокинулась в мелиоративный канал (подробности здесь).

Транспортное средство погрузилось крышей вниз.

И водитель, и пассажир оказались под водой – они погибли. Оба были пристегнуты ремнями безопасности.

Водитель получила водительское удостоверение в мае нынешнего года. К административной ответственности она не привлекалась.

Легковушка принадлежит отцу погибшего молодого человека.

Возбуждено уголовное дело.