В Ганцевичском районе Nissan съехал в мелиоративный канал: погибли водитель и пассажир

Новости Беларуси. В Ганцевичском районе легковой автомобиль съехал в мелиоративный канал.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла утром 12 августа. За рулем автомобиля Nissan находилась 25-летняя девушка. Водитель на закруглении автодороги влево не выбрала безопасную для движения скорость, не справилась с управлением, съехала в кювет с дальнейшим опрокидыванием автомобиля в мелиоративный канал.

Транспортное средство погрузилось вниз крышей. Водитель и 24-летний пассажир, который находился на переднем сидении, оказались под водой. Они погибли.

По факту аварии проводится проверка.