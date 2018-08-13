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В Ганцевичском районе Nissan съехал в мелиоративный канал: погибли водитель и пассажир

13 августа 2018 07:52
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Новости Беларуси. В Ганцевичском районе легковой автомобиль съехал в мелиоративный канал. 

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла утром 12 августа. За рулем автомобиля Nissan находилась 25-летняя девушка. Водитель на закруглении автодороги влево не выбрала безопасную для движения скорость, не справилась с управлением, съехала в кювет с дальнейшим  опрокидыванием автомобиля в мелиоративный канал.

Транспортное средство погрузилось вниз крышей. Водитель и 24-летний пассажир, который находился на переднем сидении, оказались под водой. Они погибли.

По факту аварии проводится проверка.

На минувшей неделе МКАДе легковушка с ребенком в салоне вылетел в кювет (читать далее). 

# Авария в Брестской области # происшествия

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