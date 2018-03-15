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Пенсионер провалился под лёд в Слониме. Тонущего мужчину спас военнослужащий

15 марта 2018 14:34
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Новости Беларуси. В Слониме военнослужащий спас пенсионера.

По информации МЧС, происшествие случилось 14 марта днем. 83-летний мужчина вышел на водоем для заготовки мотыля для рыбалки. В 15-ти метрах от берега пенсионер провалился под лед.

Командир дивизиона в/ч 20670 Владимир Двоежонов был неподалеку и бросился на помощь человеку. Свидетели инцидента подали Владимиру ветку, которую он ползком подал пострадавшему. Благодаря этому пенсионер выбрался на поверхность.

«Прибывшие бойцы группы спасения на водах пожарной аварийно-спасательной части №1 Слонима бросили спасательный круг с верёвкой, за который Владимир помог спасенному ухватиться и добраться до берега».

Пенсионер был доставлен в медучреждение с переохлаждением.

В начале февраля нынешнего года в Сморгони очевидец спас провалившегося под лёд 9-летнего мальчика (читать далее). 

# происшествия # Спасение # Владимир Двоежонов

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