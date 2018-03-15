28-летнего жителя Могилевского района подозревают в заражении жены ВИЧ

Новости Беларуси. Могилевчанин подозревается в заражении жены ВИЧ-инфекцией.

По информации официального представителя УСК по Могилевской области Оксаны Соленюк, 28-летний мужчина состоял на учете с диагнозом ВИЧ-инфекция.

Оксана Соленюк, официальный представитель УСК по Могилевской области:

Он был предупрежден о необходимости соблюдения повышенных мер предосторожности при вступлении в половые контакты, а также об уголовной ответственности за поставление другого лица в опасность заражения.

Однако мужчина вступал в интимную близость с женой без использования специальных средств защиты. Супруга была заражена ВИЧ-инфекцией. Женщине стало известно об этом во время медосмотра.

Были изъяты медицинские документы, устанавливаются лица, которые могли быть поставлены подозреваемым в опасность заражения ВИЧ.

Возбуждено уголовное дело.