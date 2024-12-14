По факту пожара в Витебске в ТЦ «Беларусь» возбуждено уголовное дело

По факту пожара в Витебске в торговом центре «Беларусь» возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Следователи продолжают работу на месте ЧП. В специально созданную группу входят наиболее опытные сотрудники и 16 судебных экспертов.

Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и причины возгорания. Напомним, накануне из задымленного здания были эвакуированы 215 человек. Не обошлось без пострадавших. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь. В реанимации находятся двое пациентов. На помощь витебским медикам прибыли коллеги из столицы, в том числе специалисты из республиканского центра экстренной медицинской помощи.