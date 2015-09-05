Во время боя подушками пострадали 30 курсантов военной академии США

Как сообщает The New York Times, после сражения некоторые из курсантов лежали без сознания, с окровавленными лицами и вывихнутыми плечами. У одного из участников боя диагностированы переломы руки и ребер.

Причина столь серьезных травм в том, что некоторые молодые люди решили отличиться: в постельные принадлежности они запаковали тяжелые предметы и с особой жестокостью начали избивать друг друга.

Бой подушками – ежегодное мероприятие и по задумке является безопасным способом для учащихся «выпустить пар» и усилить командный дух.

В свою очередь, некоторые пострадавшие расценивают свои травмы как «повод для гордости». Такие слова подобрал один из участников «боя», описывая ситуацию в своем микроблоге в Twitter.

Полковник Кристофер Каскер, объясняя журналистам инцидент в Вест-Пойнте, сообщил, что в этом году руководство академии обязало кадетов надеть шлемы в целях безопасности, но вместо этого некоторые курсанты использовали каски в качестве орудий для боя, подкладывая их в подушки.