Во время боя подушками пострадали 30 курсантов военной академии США

Новости США. Традиционный бой подушками в Военной академии США (Вест-пойнт) обернулся серьезными последствиями для десятков курсантов.
Как сообщает The New York Times, после сражения некоторые из курсантов лежали без сознания, с окровавленными лицами и вывихнутыми плечами. У одного из участников боя диагностированы переломы руки и ребер.
Причина столь серьезных травм в том, что некоторые молодые люди решили отличиться: в постельные принадлежности они запаковали тяжелые предметы и с особой жестокостью начали избивать друг друга.
Бой подушками – ежегодное мероприятие и по задумке является безопасным способом для учащихся «выпустить пар» и усилить командный дух.
В свою очередь, некоторые пострадавшие расценивают свои травмы как «повод для гордости». Такие слова подобрал один из участников «боя», описывая ситуацию в своем микроблоге в Twitter.
Полковник Кристофер Каскер, объясняя журналистам инцидент в Вест-Пойнте, сообщил, что в этом году руководство академии обязало кадетов надеть шлемы в целях безопасности, но вместо этого некоторые курсанты использовали каски в качестве орудий для боя, подкладывая их в подушки.
По последним данным, пострадали 30 человек.
Бои подушками в США всегда считались безобидной затеей. Напомним, в прошлом году первокурсники Калифорнийского университета в Ирвайне отложили свои учебники и ноутбуки и взялись за подушки. Студенты решили установить мировой рекорд Гиннесса по самой массовой битве этими неопасными предметами. Фото и видео здесь.